Турция перебрасывает спецназ к сирийской границе
Турция направила военный конвой из 12 бронемашин с подразделениями спецназа и автобусами в южную провинцию Шанлыурфа, расположенную на границе с Сирией.
Военная техника прибыла в пограничный с Сирией район Джейланпынар. Переброска сил – часть наращивания военного подкрепления Турции вдоль границы с Сирией, передает Anadolu.
Спецназовцы пополнят ряды военнослужащих, дислоцированных на турецко-сирийской границе.
В конце июля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о возможном начале новой турецкой операции на севере Сирии, если с США не удастся достичь согласия о зоне безопасности в этом регионе. Накануне стало известно, что Турция собирается продолжать прилагать усилия к созданию зоны безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.