Нападение на граждан Азербайджана в Батуми трое раненых
В Батуми ранены трое граждан Азербайджана. У всех троих отмечаются ранения рук, ног, а также различных участков тела, пишет Грузия Онлайн.
Согласно информации, раненые госпитализированы в Батумскую реферальную больницу.
«Трое мужчин переведены в больницу. Они являются гражданами Азербайджана. Состояние здоровья двоих стабильное, одного — сравнительно тяжелое», — заявил Первому каналу Грузии директор Батумского центра неотложной помощи Бадри Паксадзе.
Причина инцидента пока не известна. В МВД Грузии пока не комментируют произошедшее. Установлена личность совершившего преступление — это гражданин Грузии.