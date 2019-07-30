Чиновники вокруг идеи Ильхама Алиева: создается кадровый резерв страны

Открывая заседание, завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Азербайджана, председатель Оргкомитета конкурса Фарах Алиева заявила, что основной целью этого распоряжения является выявление и поддержка перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами и обеспечение создания банка кадровых резервов в стране.

Также распоряжение преследует цель расширить равные возможности для людей с высоким интеллектуальным уровнем при помощи механизмов социального лифта.

На совещании обсуждались основные цели проведения конкурса, правила, механизм, состав рабочей группы и направления деятельности, награды, работа для победителей и другие вопросы. В конкурсе могут принять участие все, кто работает в государственном и частном секторах, кто обладает сильными лидерскими и управленческими навыками, и уверен в своем интеллектуальном потенциале.

Планируется, что конкурс будет проведен в несколько этапов. И на каждом этапе участники конкурса будут должны продемонстрировать свои знания и навыки. Участники, показавшие наиболее высокий результат, будут объявлены победителями, и их имена будут внесены в базы кадрового резерва. Предусматривается также награждение победителей образовательными и другими программами по кадровой подготовке. В то же время руководители, которых определяет Организационный комитет, будут непосредственно работать с победителями конкурса. Таким образом, победители получат возможность усовершенствовать свои практические знания.

Было принято решение о проведении широкой информационной кампании в связи с конкурсом. Конкурс будет открыт для всех граждан определенной возрастной категории и имеющих соответствующий опыт. Также были отданы распоряжения по скорейшей подготовке интернет-страницы конкурса.

Заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев был избран руководителем рабочей группы.