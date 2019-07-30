Чиновники вокруг идеи Ильхама Алиева: создается кадровый резерв страны
Состоялось первое заседание организационного комитета конкурса Yüksəliş, созданного распоряжением президента Ильхама Алиева.
Открывая заседание, завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Азербайджана, председатель Оргкомитета конкурса Фарах Алиева заявила, что основной целью этого распоряжения является выявление и поддержка перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами и обеспечение создания банка кадровых резервов в стране.
Также распоряжение преследует цель расширить равные возможности для людей с высоким интеллектуальным уровнем при помощи механизмов социального лифта.
На совещании обсуждались основные цели проведения конкурса, правила, механизм, состав рабочей группы и направления деятельности, награды, работа для победителей и другие вопросы. В конкурсе могут принять участие все, кто работает в государственном и частном секторах, кто обладает сильными лидерскими и управленческими навыками, и уверен в своем интеллектуальном потенциале.
Планируется, что конкурс будет проведен в несколько этапов. И на каждом этапе участники конкурса будут должны продемонстрировать свои знания и навыки. Участники, показавшие наиболее высокий результат, будут объявлены победителями, и их имена будут внесены в базы кадрового резерва. Предусматривается также награждение победителей образовательными и другими программами по кадровой подготовке. В то же время руководители, которых определяет Организационный комитет, будут непосредственно работать с победителями конкурса. Таким образом, победители получат возможность усовершенствовать свои практические знания.
Было принято решение о проведении широкой информационной кампании в связи с конкурсом. Конкурс будет открыт для всех граждан определенной возрастной категории и имеющих соответствующий опыт. Также были отданы распоряжения по скорейшей подготовке интернет-страницы конкурса.
Заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев был избран руководителем рабочей группы.