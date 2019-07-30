В Татарстане предотвратили теракт

Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов и ФСБ смогли отследить и задержать двух россиян - сторонников «Исламского государства», которые вербовали граждан страны. Также, по данным ФСБ, задержанные активно пропагандировали терроризм. У них изъяли взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

В настоящее время против задержанных заведено уголовное дело из-за того, что они собирались совершить теракт в одном из субъектов Татарстана.