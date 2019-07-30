США останавливают финансирование в оккупационную зону Карабаха

Армянский национальный комитет Америки (АНКА) сообщил о планах правительства США в течение двух месяцев приостановить финансовую помощь, предоставляемую карабах ским сепаратистам.

Армянские СМИ приводят слова директора Армянского центра американских исследований Сурена Саргсяна, который сообщил, что правительство США планирует сократить помощь Карабаху, выделяемую на разминирование территорий.

"Это программа, финансируемая USAID, и ее прекращение несет в себе серьезный политический месседж и повлечет за собой серьезнейшие политические последствия. Это станет политическим и юридическим прецедентом, последствия которого мы все знаем", - заявил он.

США единственная страна после Армении, которая, не признавая независимость Карабаха, оказывает ему прямую финансовую помощь.