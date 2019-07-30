Главарь террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади в настоящее время скрывается в Сирии, после того как в результате полученного в прошлом году ранения его парализовало. Об этом сообщает иракская разведка.

«Аль-Багдади вместе с рядом своих арабских и иностранных помощников в настоящее время находится в Сирии, поскольку он чувствует слишком большую опасность после того, как несколько полевых командиров ИГ были убиты в ходе военных операций иракской армии в западных регионах страны», — сказал начальник департамента разведки и борьбы с терроризмом МВД Ирака Абу Али аль-Басри.

Согласно информации, главарь террористов «занял оборонительную позицию под угрозой со стороны иракских разведывательных сил, избегая прямых боевых столкновений с иракской и сирийской армиями».

По словам Абу Али аль-Басри, лидер ИГ был парализован после того, как получил травму спинного мозга в результате обстрела во время встречи между ним и его помощниками в районе сирийского Хаджина (провинция Дейр-эз-Зор) в 2018 году.

Напомним, в апреле этого года аль-Багдади впервые с 2014 года появился на кадрах записи, размещенной медиаресурсами ИГ. Новое видео с «халифом» опубликовала на своей странице в Twitter руководитель организации SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков-исламистов в интернете, Рита Кац. На видео «халиф» утверждает, что ИГ будет мстить за убийства и тюремное заключение своих приверженцев.