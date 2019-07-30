Погода на завтра: жара набирает обороты

В Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный. Температура воздуха на полуострове ночью составит 22-27, днем 33-38 градусов. В столице ночью 24-26, днем воздух прогреется до 37 градусов.

В четверг в Азербайджане ожидается жаркая погода, некомфортная для метеочувствительных людей, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление повысится с 752 до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

На пляжах Апшерона умеренный северо-западный ветер днем сменит направление на северо-восточное. Температура воды составит 25-27 градусов.

В регионах республики осадков также не ожидается, однако в некоторых горных районах возможны дожди, местами ливневые, грозы, град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 24-29 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, 1-2 августа на Абшероне ожидается жаркая погода, что может спровоцировать плохое самочувствие у метеозависимых людей.