Иран переходит с риала на туман с деноминацией

Правительство Ирана на заседании под председательством президента Хасана Роухани одобрило предложение Центробанка о переходе от риала к туману с одновременной деноминацией курса (1:10000). Об этом говорится в сообщении иранского правительства, передает Anadolu.

По словам пресс-секретаря главы Исламской Республики Махмуда Ваези, этот вопрос будет более детально обсуждаться на заседании правительства 4 августа.

«Вопрос деноминации стоял на повестке дня. Риал в основном используется в банковских операциях. Принято решение о переходе от риала к туману с одновременной деноминацией курса», - сказал Ваези.

Согласно действующему официальному курсу, в Иране 1 доллар составляет 42 тысячи риалов, а на черном рынке курс меняется в интервале 119-122 тысяч риалов. Отметим, что с предложением провести деноминацию риала в январе 2019 года выступил глава иранского ЦБ Абдолнасер Хеммати.