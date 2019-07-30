Руководство ЮНЕСКО благодарит Азербайджан

Генеральный директор ЮНЕСКО и директор Центра Всемирного наследия направили благодарственные письма правительству Азербайджана. Генеральный директор ЮНЕСКО госпожа Одре Азуле направила правительству Азербайджанской Республики благодарственное письмо в связи с проведением 43-й сессии Комитета Всемирного наследия. В письме генеральный директор отметила высокий уровень проведения этого престижного мероприятия ЮНЕСКО в нашей стране и поблагодарила за подготовку к 43-й сессии Комитета Всемирного наследия, организацию сессии и эффективное управление совещаниями.

Госпожа Азуле также подчеркнула, что ей особо запомнился Гобустанский заповедник, который она посетила во время своего визита в Баку: «Лично я рада открыть для себя богатое культурное наследие Азербайджана, представленное в Гобустане, и наблюдать за усилиями по сохранению и популяризации этого объекта, предпринимаемыми правительством Азербайджана и Министерством культуры».

В своем письме Генеральный директор также приглашает министра культуры Азербайджанской Республики принять участие в Форуме министров культуры, организуемом в преддверии 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится 19 ноября 2019 года.

В завершение письма говорится следующее: «Я покидала Баку на фоне динамично развивающихся отношений между ЮНЕСКО и Азербайджаном, чему я не могу не радоваться. Я еще раз убедилась в том, что всегда могу рассчитывать на вашу поддержку».

Директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО госпожа Мехтильд Росслер также направила правительству Азербайджана письмо с благодарностью в связи с проведением 43-й сессии Комитета Всемирного наследия. В письме она выразила признательность нашей стране за высокий уровень организации этого важного мероприятия. Отмечается, что многие вопросы повестки дня бакинской сессии были своевременно и успешно решены. От имени своих коллег в Центре всемирного наследия госпожа Росслер выразила особую благодарность правительству Азербайджана за высокий уровень организации совещаний, в том числе команде, которая непосредственно участвовала в процессе подготовки ежедневной программы и оказывала всестороннюю поддержку секретариату ЮНЕСКО: «Особо хотим выразить признательность за потрясающую атмосферу, проявленный профессионализм, отзывчивость персонала, высокий уровень обслуживания и теплое отношение людей, которые участвовали в координации встреч».

Кроме того, директор Центра Всемирного наследия в своем письме пригласила министра культуры Азербайджана принять участие в 22-й Генеральной ассамблее государств-сторон Конвенции об охране всемирного наследия, которая состоится 27-28 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Отмечается, что на заседании будет заслушан доклад председателя 43-й сессии Комитета Всемирного наследия о деятельности комитета. В завершение своего письма Мехтильд Росслер еще раз поблагодарила правительство Азербайджанской Республики за его постоянное сотрудничество и оказываемую им поддержку в реализации Конвенции об охране всемирного наследия. 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО состоялась в Баку с 30 июня по 10 июля 2019 года. Азербайджан является членом Комитета Всемирного наследия с 2015 года, а в 2019 году выступает в качестве председателя Комитета. Совещания, проводимые в рамках 43-й сессии, проходили под председательством министра культуры Азербайджанской Республики. В работе сессии приняли участие свыше 2500 делегатов из более чем 180 стран, включая министров, высокопоставленных чиновников, а также руководителей и представителей международных организаций.