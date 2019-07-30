BP не будет отправлять свои танкеры через Ормузский пролив

В краткосрочной перспективе британская нефтегазовая компания British Petroleum не будет осуществлять поставки нефти на своих судах через Ормузский пролив. Об этом сказал финансовый директор компании Брайан Гилвари.

«BP продолжит транспортировать свою нефть, но ни один танкер с флагом компании не пересечет Ормузский пролив. BP использует чартерные суда для доставки нефти из Персидского залива»,— приводит слова Гилвари ТАСС.

Ранее британский кризисный комитет COBRA рекомендовал судоходным компаниям избегать район Ормузского пролива после задержания Ираном 19 июля нефтяного танкера Stena Impero, идущего под британским флагом.