В Грузии прогнозируют рост цен на продукты

«Национальный банк делает некомпетентные заявления, даже по той же инфляции, что она находится на том индикаторе, который не требует вмешательства. Проще говоря, это значит, что, когда бюджет рассчитан из курса 2,63, то максимальный курс, который бизнес может использовать в своих расчетах — 2,70. Сегодня же один доллар стоит три лари. Как вы представляете, что инфляция может быть на минимуме, с которой сможет справиться любой бизнес? Некомпетентные заявления, насмешливые заявления усиливают вред и усиливают панику», — передает слова Чконии EurAsia Daily.

По мнению главы Ассоциации дистрибьюторов, подорожает не только импорт, но и продукты местного производства, поскольку местное производство нуждается в импортном сырье.

«В ином случае вопрос курса лари будет продолжаться вечно, что плачевно отразится и на населении. Зарплаты населения не растут, потребительская корзина дорожает, на тех, кто имеет кредиты в долларах, особенно бизнес, это ложится очень тяжелым грузом. Поэтому не исключено, что ряд компаний просто прекратят деятельность», — отметил Чкония.