Глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров в ответ на запрос haqqin.az заявил, что в Центральную больницу Сабирабада были доставлены двое человек с высокой температурой.

В Сабирабаде у двух человек из одного села выявлена сибирская язва, один из них скончался, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«У каждого из них была очень высокая температура. Но так как они думали, что это просто простуда, то к врачам не обращались. Только после того, как их состояние сильно ухудшилось, они обратились к врачам», - сказал П.Абубекиров.

У больных, размещенных в инфекционное отделение больницы, было диагностировано подозрение на сибирскую язву. Заведующий отделением Фазиль Алиев распорядился отправить образцы анализов пациентов в Имишлинскую противочумную станцию. Специалисты противочумной станции подтвердили диагноз.

«После этого больных доставили в Клинический медицинский центр в Баку», - добавил П.Абубекиров.

25 июля больные в тяжелом состоянии поступили в больницу. 29 июля один из них – 60-летний мужчина скончался. По словам врачей, язва у него была на большом пальце правой руки. П.Абубекиров отметил, что больные уже были в тяжелом состоянии, когда их доставили в больницу. Сейчас продолжается лечение второго больного.

Стоит отметить, что сибирская язва не передается от человека к человеку. Согласно статистике, ежегодно в Азербайджане этим вирусом заражались 5-10 человек. С 2014 года смертельных случаев зарегистрировано не было.

Пресс-секретарь Агентства аграрных услуг при Минсельхозе Йолчу Ханвелиев отметил, что сразу после поступления информации было проведено расследование и случаев заражения животных сибирской язвой выявлено не было: «Они не занимались собственным животноводческим хозяйством. Фактов заражения животных сибирской язвой выявлено не было».

Лучше профилактикой от сибирской язвы является избежание контакта с мясом зараженного животного, не покупать мясо неизвестного происхождения и не употреблять его в сыром или полуобжаренном виде.

Как сообщили haqqin.az источники в Сабирабадском районе, предположительно умерший от сибирской язвы человек занимался развозом мяса.