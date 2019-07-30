В Азербайджане обнаружена сибирская язва Есть умерший
В Сабирабаде у двух человек из одного села выявлена сибирская язва, один из них скончался, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров в ответ на запрос haqqin.az заявил, что в Центральную больницу Сабирабада были доставлены двое человек с высокой температурой.
«У каждого из них была очень высокая температура. Но так как они думали, что это просто простуда, то к врачам не обращались. Только после того, как их состояние сильно ухудшилось, они обратились к врачам», - сказал П.Абубекиров.
У больных, размещенных в инфекционное отделение больницы, было диагностировано подозрение на сибирскую язву. Заведующий отделением Фазиль Алиев распорядился отправить образцы анализов пациентов в Имишлинскую противочумную станцию. Специалисты противочумной станции подтвердили диагноз.
«После этого больных доставили в Клинический медицинский центр в Баку», - добавил П.Абубекиров.
25 июля больные в тяжелом состоянии поступили в больницу. 29 июля один из них – 60-летний мужчина скончался. По словам врачей, язва у него была на большом пальце правой руки. П.Абубекиров отметил, что больные уже были в тяжелом состоянии, когда их доставили в больницу. Сейчас продолжается лечение второго больного.
Стоит отметить, что сибирская язва не передается от человека к человеку. Согласно статистике, ежегодно в Азербайджане этим вирусом заражались 5-10 человек. С 2014 года смертельных случаев зарегистрировано не было.
Пресс-секретарь Агентства аграрных услуг при Минсельхозе Йолчу Ханвелиев отметил, что сразу после поступления информации было проведено расследование и случаев заражения животных сибирской язвой выявлено не было: «Они не занимались собственным животноводческим хозяйством. Фактов заражения животных сибирской язвой выявлено не было».
Лучше профилактикой от сибирской язвы является избежание контакта с мясом зараженного животного, не покупать мясо неизвестного происхождения и не употреблять его в сыром или полуобжаренном виде.
Как сообщили haqqin.az источники в Сабирабадском районе, предположительно умерший от сибирской язвы человек занимался развозом мяса.