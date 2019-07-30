Азербайджанский МиГ-29 будут искать турецкие подводники
Турция направила в Азербайджан команду подводных спасателей для поисков азербайджанского истребителя МиГ-29, потерпевшего крушения над Каспием, сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.
"Для поддержки усилий по поиску обломков и пилота истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение в Каспийском море, подводная поисково-спасательная команда из десяти членов нашего флота направилась из Стамбула в Баку», - говорится в сообщении.
Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-29 savaş uçağının enkazını ve pilotu bulma çalışmalarına destek amacıyla; Deniz Kuvvetlerimize ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timi İstanbul'dan Bakü'ye hareket etti.https://t.co/XJWWboy0lE#MSB #TSK pic.twitter.com/hpFylfES0u— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2019
Накануне Минобороны Азербайджана сообщило, что с целью привлечения дополнительной силы к поисковым операциям направлено обращение соответствующим структурам Турции и в ближайшее время ожидается прибытие турецких специалистов. Военное ведомство также отметило, что, расширяя зону проведения операций, в поисках участвуют многочисленные корабли, катера и авиационные средства соответствующих структур Азербайджана.