Азербайджанский МиГ-29 будут искать турецкие подводники

Турция направила в Азербайджан команду подводных спасателей для поисков азербайджанского истребителя МиГ-29, потерпевшего крушения над Каспием, сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

"Для поддержки усилий по поиску обломков и пилота истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение в Каспийском море, подводная поисково-спасательная команда из десяти членов нашего флота направилась из Стамбула в Баку», - говорится в сообщении.

Накануне Минобороны Азербайджана сообщило, что с целью привлечения дополнительной силы к поисковым операциям направлено обращение соответствующим структурам Турции и в ближайшее время ожидается прибытие турецких специалистов. Военное ведомство также отметило, что, расширяя зону проведения операций, в поисках участвуют многочисленные корабли, катера и авиационные средства соответствующих структур Азербайджана.

1562 просмотров