Выйдет ли «Карабах» в 3-й раунд Лиги чемпионов?
Сегодня в 21:00 на стадионе «Далга Арена» начнется ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Карабахом» и ирландским «Дандолком».
В первой встрече на выезде «Карабах» сыграл вничью 1:1.
Судить сегодняшнюю игру будет бригада арбитров из Норвегии во главе со Свейном Оддваром Моэном.
Как известно, в случае победы по сумме двух встреч «Карабах» в 3-м раунде Лиги чемпионов сыграет с кипрским АПОЭЛ, а в случае поражения чемпионов Азербайджана в 3-м раунде Лиги Европы ждет словацкий «Слован».