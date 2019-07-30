Совещание по социально-экономическим вопросам при президенте Ильхаме Алиеве фото

Сегодня при президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве прошло совещание по социально-экономическим вопросам, сообщает пресс-служба главы государства.

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