Совещание по социально-экономическим вопросам при президенте Ильхаме Алиеве фото
Сегодня при президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве прошло совещание по социально-экономическим вопросам, сообщает пресс-служба главы государства.
Сегодня при президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве прошло совещание по социально-экономическим вопросам, сообщает пресс-служба главы государства.
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