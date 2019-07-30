В России в пожаре погибли азербайджанцы

В Кировской области РФ в Шабалинском районе в одном из деревянных двухэтажных строений, расположенных в комплексе зданий промышленных теплиц по выращиванию сельскохозяйственных культур, в ночь с 29 на 30 июля произошел пожар. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Кировской области.

Согласно информации, в результате возгорания в огне погибли четыре человека - 23, 28, 54 и 62 лет. Еще один 24-летний молодой человек получил множественные ожоги и был госпитализирован, однако, несмотря на помощь медиков, в ночь с 30 на 31 июля скончался от полученных травм.

Все потерпевшие работали на территории указанного тепличного комплекса. Проживали на втором этаже строения, которое в результате пожара полностью сгорело.

По предварительной информации, пожар мог произойти из-за короткого замыкания в автомашине, стоящей на первом этаже указанного здания. В настоящее время назначены экспертизы с целью установления точных причин пожара.

Как сообщает Report со ссылкой на руководителя диаспоры азербайджанцев Кировской области Эльнура Гусейнова, все погибшие - азербайджанцы.