Британия обошла Россию в рейтинге экспортеров оружия

Великобритания вышла на второе место в мире по объему экспорта вооружений, обогнав Россию. В 2018 году британские оборонные компании заполучили контракты на рекордные для себя 14 млрд ($17 млрд), свидетельствуют данные Министерства международной торговли (DIT) страны, пишет Коммерсант.

В результате доля экспорта британских компаний по итогам прошлого года составила 19%. Рыночная доля России снизилась с 16%, по итогам 2017 года до 14%.

Лидером на мировом рынке по-прежнему остаются США с рыночной долей в 40% от общемирового объема продаж в $100 млрд.

Почти 80% экспорта вооружений Британии пришлись в 2018 году на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны Ближнего Востока. Подавляющее большинство экспортируемого Британией вооружения приходится на военно-воздушный сектор.