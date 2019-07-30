Фонд Гейдара Алиева организовал конкурс социальных проектов

Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева с первого августа начинает прием проектов на конкурс «Социальные проекты», сообщает пресс-служба Фонда.

По инициативе Фонда Гейдара Алиева, Общественное объединение «Региональное развитие» объявило конкурс социальных проектов с целью поддержки развития гражданского общества, целей устойчивого развития, в том числе, государственных программ по отдельным сферам.

Конкурс нацелен на содействие развитию гражданского общества и формированию инициаторской среды, развитие страны с выдвижением и осуществлением идей и инициатив, направленных на социальное развитие.

Регистрация участников конкурса и прием проектных предложений будет проводиться с 1 августа до 18:00 часов 20 ноября 2019 года на сайте Общественного объединения «Региональное развитие» www.riib.az.

О результатах участники конкурса будут информированы по электронной почте.

С правилами конкурса можно ознакомиться на сайте www.riib.az или обратиться по телефонам (012) 488 01 50, (050) 600 01 50 и в call-center - 150.