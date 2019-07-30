В Киргизии преследование Атамбаева назвали «закономерным»

«Знаю, что в настоящее время кыргызстанцев интересует моя позиция к ситуации вокруг Алмазбека Атамбаева. События, происходящие в последнее время вокруг него, в том числе вызов на допрос в качестве свидетеля, — это закономерные явления. В правовом государстве надо действовать исключительно в рамках законодательства. Только тогда будет развиваться страна», - заявил Жээнбеков.

Сам Атамбаев неоднократно заявлял, что происходящие вокруг него события незаконны, и призывал власть вернуться в правовое поле. 24 июля Атамбаев через российскую авиабазу Кант вылетел в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер сказал, что рекомендует народу Киргизии объединиться вокруг действующего президента. 25 июля, на следующий день после переговоров с Путиным, Атамбаев вернулся в Киргизию.