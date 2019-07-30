Названы кандидаты на звание лучшего футбольного тренера года

Юрген Клопп, возглавляющий английский «Ливерпуль», вошел в список претендентов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается в Twitter организации.

Всего в списке значатся десять кандидатов. Помимо Клоппа, на награду претендуют еще два тренера клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) — Маурисио Почеттино из лондонского «Тоттенхэма» и Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити».

Также за победу поборются Джамель Бельмади (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Рикардо Гарека (сборная Перу), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг («Аякс») и Тите (сборная Бразилии).

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 23 сентября в Милане. Действующий обладатель приза — наставник национальной сборной Франции Дидье Дешам.