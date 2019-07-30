Продолжается обвал грузинского лари

Лари в течение длительного времени колебался в районе 2,68-2,70 за доллар. В начале июля он стал обесцениваться и в первый раз побил антирекорд 10 июля, достигнув отметки 2,9 за доллар. Уже после этого грузинская валюта стала стабилизироваться, однако через три дня курс вновь пошел на спад, обновив 25 июля антирекорд, - валюта стала торговаться по 2,93 за доллар. Во вторник лари достиг отметки 2,95 за доллар. Уже в среду курс доллара по отношению к лари в коммерческих банках и пунктах обмена валюты достигает отметки 3,03.

Вице-президент Нацбанка Арчил Мествиришвили в среду вновь заявил журналистам, что главная причина, из-за которой лари падает, - введенный с 8 июля временный запрет на прямое авиасообщение с РФ, из-за чего республика в летний сезон не досчиталась туристов. По его словам, если деньги вновь продолжат обесцениваться, то регулятор прибегнет к валютным интервенциям, а также ужесточит монетарную политику.