Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» при поддержке Bakcell

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell оказала поддержку в проведении летней школы «Образовательный автобус - Насими», организованной в рамках программы «Учи для Азербайджана».

Основная цель проекта «Образовательный автобус - Насими», посвященного Году Насими, заключалась в стимулировании личностного развития школьников, оказании положительного влияния на формирование мировоззрения и расширение кругозора, создании необходимых условий для повышения интереса к учебе и ознакомлении учащихся с творчеством Насими.

С 23 по 29 июля «Образовательный автобус - Насими» проехал по маршруту Баку-Гусар-Астара-Джоджуг Марджанлы-Газах-Шемаха-Баку. В рамках летней школы учащиеся школ вышеперечисленных регионов со слабыми и средними академическими показателями могли принять участие в тренингах по профессиональному и личному развитию, ораторству и искусству, проводимых тренерами и экспертами, а также в интеллектуальных соревнованиях.