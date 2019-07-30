Роберто Бордин: «Не сравнивайте тульский «Арсенал» с лондонским»

Главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин и футболист Рахман Гаджиев на пресс-конференции на стадионе «Баксель Арена» поделились ожиданиями от завтрашней ответной игры с тульским «Арсеналом».

Первый матч, состоявшийся в Туле, напомним, завершился со счетом 1:0 в пользу бакинского клуба.

«Завтрашняя игра будет сложнее первой, - говорит Роберто Бордин. - Конечно, «Арсенал» постарается изменить игру. Для этого они внесут корректировки, которые должны поменять ситуацию. Они постараются сыграть в атакующий футбол.

Это сильная команда. Они показали это и в первой игре. Боролись до конца, пробовали до последних минут игры изменить негативный результат. Поэтому еще раз говорю, что нас ждет очень сложная игра. Нельзя терять концентрацию с первой до последней секунды».

Итальянскому специалисту задали вопрос, в котором попросили провести параллели между лондонским и тульским «Арсеналом».

«Конечно, не стоит сравнивать тульский клуб с лондонским, - отвечает Бордин. - У каждой команды свои особенности. Тула – сильная команда. Они не приехали сюда просто проводить тут время. Ни в коем случае не нужно думать, что мы уже прошли этот раунд.

У нас есть небольшое преимущество после первой игры, и завтра мы будем играть при своих болельщиках. Но в любом случае нужно сражаться до конца, нельзя расслабляться.

Да, мы выиграли первый матч, однако нужно биться все 90 минут. «Арсенал» с первых минут постарается сравнять счет по сумме двух игр. Надо забыть о том, что было неделю назад. Мы просто должны выйти на поле и играть в свою игру.

Состав на матч определим после сегодняшней предыгровой тренировки. Одним из важных моментов является то, чтобы все игроки были здоровы. У нас пока не готов Багали Дабо. Он проходит восстановление, участвует в интенсивных тренировках. И это радует. Надеемся, что как можно скорее он вернется в общий строй.

Дает ли большой еврокубковый опыт «Нефтчи» преимущество перед дебютантом Лиги Европы «Арсеналом»? Опыт всегда важен. Это касается и международного опыта, и опыта в национальном чемпионате. Но даже если у «Арсенала» нет еврокубкового опыта, это команда Премьер-лиги России. Это не мало. Команда с хорошими игроками и тренерами. Так что, особого преимущества у нас нет».

В чемпионате России сыграно уже несколько туров, а азербайджанская Премьер-лига еще не стартовала. Является ли это плюсом для «Арсенала»?

«Смотря с какой стороны посмотреть, - продолжает Бордин. - Игровая практика всегда важна. С точки зрения физики преимущество у «Арсенала». Но с другой стороны играть два матча в неделю сложнее, чем один. И тут преимущество может быть уже у нас. У нас есть время на восстановление, чего нет у «Арсенала». Но при этом «Арсенал» в матчах чемпионата может пробовать разную игровую тактику. У нас такой возможности сейчас нет. Так что тут можно интерпретировать по-разному».

Бордин также высказал свои ожидания от сегодняшнего матча главного конкурента в чемпионате «Карабаха» против ирландского «Дандолка» в Лиге чемпионов.

«Карабах» добился хорошего результата в первой игре. Думаю, домашняя игра будет не такой сложной. Гурбан Гурбанов пожелал вчера удачи «Нефтчи», а я желаю удачи «Карабаху». Важно, чтобы Азербайджан добивался успеха на международной арене. Я посмотрю матч по телевизору».

«Нас ждет сложная игра, - говорит Рахман Гаджиев. - Тренер дал нам установку. Постараемся ее выполнить и победить. Серьезно подготовились, с нетерпением ждем матча».