Ильхам Алиев наградил деятелей кино
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении деятелей кино Азербайджана. Об этом сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии киноискусства в Азербайджане «Почетным дипломом Президента Азербайджана» награждены Октай Ализаде и Назим Рзаев.
Другим своим распоряжением президент Ильхам Алиев наградил медалью «Терегги» за плодотворную деятельность в области кино в Азербайджане Ханлара Агаева, Махира Гасанова и Алисафдара Гусейнова.
Также Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии президента Азербайджана Земфире Бабаевой и Земфире Садыховой.
Другим распоряжением президента Азербайджана за заслуги в развитии азербайджанской кинематографии ряду деятелей кино присвоены почетные звания «Народный артист», «Заслуженный деятель искусств», «Заслуженный работник культуры».