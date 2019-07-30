Северная Корея осуществила пуск баллистических ракет ближнего радиуса действия. Две ракеты были пущены ранним утром в среду в сторону Японского моря. Они пролетели около 250 километров, в высшей точке поднявшись на 30 километров.

Нынешние ракетные пуски северокорейское руководство оправдывает большой обидой на идущую интенсивным ходом подготовку очередных ежегодных учений, запланированных на начало августа, в которых участвуют Южная Корея и Соединенные Штаты. Дескать, в КНДР не могут чувствовать себя в безопасности, когда рядом бряцают оружием потенциальные агрессоры. Но подобный пуск, впервые после долгого перерыва с мая 2017 года, был осуществлен и в мае, тогда за ним наблюдал сам Ким Чен Ын лично.

За шесть дней до этого, 25 июля, также было проведено испытание двух ракет, одна из которых пролетела 690 километров, вторая 430. По заявлению министерства обороны Южной Кореи, в последних запусках северокорейцы использовали ракеты ранее не известной модели, с высокой маневренностью и малозаметная для радаров противника. А это означает, что в Северной Корее не прекращается разработка новых видов вооружений, в том числе ударного типа, и нынешний медовый месяц, затянувшийся уже на год, во взаимоотношениях Пхеньяна и Вашингтона, ничуть не мешает Ким Чен Ыну продолжать делать то, из-за чего произошло резкое обострение отношений в 2016 году, когда Трамп называл Ким Чен Ына «ракетным человечком» и пообещал его стране «огонь и ярость». То есть КНДР не прекращает обзаводиться новыми силовыми козырями в опасной игре с неизмеримо более мощными противниками. И пока ему все удается.

Это обстоятельство не отменило встречу Дональда Трампа и северокорейского лидера 30 июня, в ходе которой Трап стал первым в истории американским президентом, который ступил на землю КНДР.

Трамп предпочитает не замечать того, что его новоприобретенный друг, как он называет Ким Чен Ына, совсем не собирается отказываться от ядерного оружия, и взаимное потепление двух лидеров друг к другу ничуть не подкрепляется реальными шагами по разоружению. Так, по поводу пуска ракет 25 июля глава Белого дома успокаивающе заметил, что испытания баллистических ракет малой дальности проводят многие страны, северокорейские ракеты на были снабжены ядерными боеголовками, и потому беспокоиться не о чем. Не очень, правда, понятно, кого успокаивал американский президент, публику или себя.

Между тем недавно Ким Чен Ын осмотрел новопостроенную подводную лодку, причем во время этой процедуры его сопровождали руководители ракетной программы, что дало наблюдателям основания утверждать, что в КНДР идет разработка баллистических ракет подводного размещения. Если это так, ракетно-ядерные силы Северной Кореи выходят на качественно новый уровень. Такие подлодки способны нести по три баллистические ракеты.

Все что известно о контактах главы Белого дома и северокорейского лидера в этих тревожных обстоятельствах, так это лишь то, что Трамп распорядился на минувшей неделе отправить своему коллеге в Пхеньян памятные фотографии с их встречи на границе Северной и Южной Корей, которая произошла месяц назад. Переговоры о денуклеаризации полуострова еще даже не начинались. В КНДР не торопятся, время работает на них.