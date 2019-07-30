Афганистан пошел на переговоры с «Талибан»

В Афганистане сформировали правительственную делегацию для переговоров с движением «Талибан». Об этом сообщил госминистр по делам мира Абдуль Салям Рахими, передает РИА Новости.

В состав делегации вошли 15 человек - это те, кто на мирных переговорах представит Афганистан «в политическом, социальном и национальном разнообразии».

В заявлении госминистра указано, что Кабул согласен с США по следующим шагам, направленным на достижение мира.

Американская сторона в последние месяцы ведет с талибами переговоры о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана.