«Арсенал» прилетел в Баку ФОТО
Футболисты российского клуба «Арсенал» прилетели в Баку на завтрашний ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи».
Команда прибыла в нашу столицу чартерным рейсом. В 20:30 на «Баксель Арене» состоится пресс-конференция главного тренера Игоря Черевченко и футболиста Максима Беляева. В 21:00 стартует предматчевая тренировка «Арсенала».
Завтрашний матч также начнется в 9 вечера. Напомним, что в первой игре в Туле «Нефтчи» победил со счетом 1:0.