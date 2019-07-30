Армянские оккупанты открыли огонь: ранен азербайджанский пограничник
Противник продолжает провокации против боевых позиций пограничной дивизии «Газах» Государственной пограничной службы на линии соприкосновения на азербайджано-армянской государственной границе, сообщает пресс-служба ГПС.
Так, 31 июля в 16:40 противник открыл огонь по боевым позициям. Ответным огнем он был подавлен.
В ходе перестрелки был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы. Пограничнику была оказана неотложная медицинская помощь и сейчас его жизнь вне опасности.