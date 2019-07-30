Курс лари обновил свой антирекорд

Национальная валюта Грузии лари обновила собственный антирекорд падения после установления Национальным банком нового обменного курса. Об этом передает ТАСС.

Сообщается, что лари достигла отметки в $2,97.

При этом в коммерческих банках и пунктах обмена валюты национальную валюту Грузии продают за $ 3,03.

Как отмечается грузинским вице-президентом Нацбанка Арчилом Мествиришвили, причиной такого падения стал временный запрет на прямое авиасообщение с Россией.

По его словам, из-за этого республику в летний сезон не посетили много туристов.

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