Курс лари обновил свой антирекорд
Национальная валюта Грузии лари обновила собственный антирекорд падения после установления Национальным банком нового обменного курса. Об этом передает ТАСС.
Сообщается, что лари достигла отметки в $2,97.
При этом в коммерческих банках и пунктах обмена валюты национальную валюту Грузии продают за $ 3,03.
Как отмечается грузинским вице-президентом Нацбанка Арчилом Мествиришвили, причиной такого падения стал временный запрет на прямое авиасообщение с Россией.
По его словам, из-за этого республику в летний сезон не посетили много туристов.