Изнасилование 15-летней девочки грозит политическим кризисом в Румынии

Резонансная история с изнасилованием и убийством 15-летней девочки в Румынии привела к отставке министра внутренних дел страны Николая Мога. Он продержался на этом посту меньше недели. Однако Мога — не последний человек, который может лишиться своей должности. В случае, если внутренняя ситуация в стране продолжит накаляться, под ударом может оказаться и премьер-министр Виорика Данчилэ.

Трагедия произошла в румынском городе Каракал. 24 июля путешествовавшая автостопом 15-летняя девушка была похищена 65-летним механиком. Ей трижды удалось дозвониться в службу спасения и в подробностях сообщить о том, где её удерживают. Тем не менее на определение местоположения девушки полицейским потребовалось 17 часов, и ещё два — чтобы получить ордер на обыск. К приезду полиции путешественница была мертва. Также в доме нашли останки 18-летней девушки, которая пропала без вести ещё в апреле. Подозреваемый сознался в изнасиловании, убийстве и последующем расчленении своих жертв. При этом в полиции не исключают, что на счету мужчины может быть большее число преступлений.

Эта история вызвала широкий общественный резонанс и привела к массовым протестам в стране. Люди выражали недовольство не только неспособностью полиции оперативно реагировать в подобных ситуациях, но и общей коррумпированностью системы и несостыковками в законодательстве. Своих постов уже лишились несколько местных чиновников, глава румынской полиции Иоан Буда и глава Службы специальной связи Ионел Василька. Решение покинуть свой пост 30 июля принял министр внутренних дел страны Николае Мога.

В результате разговоров с премьер-министром Виорикой Данчилэ я принял решение отказаться от должности министра внутренних дел. Я принял это решение, чтобы сохранить остатки престижа министерства, который пострадал из-за действий сотрудников, которые должны быть уволены или наказаны, — сказал Мога журналистам.

Вместе с тем протесты внутри страны продолжаются, а митингующие призывают к более радикальным переменам. Премьер-министр уже объявила о готовности провести референдум по вопросам ужесточения наказания для насильников, педофилов и убийц, но и этих мер может оказаться недостаточно. Так, четыре года назад массовые протесты в Румынии на фоне пожара в клубе, унесшего десятки жизней, привели к отставке действующего премьера Виктора Понты и его правительства.