Германия отказалась бросать вызов Ирану

Германия не будет принимать участия в американской инициативе по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и борьбе с Ираном. Такое заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает Reuters.

«Мы должны избежать дальнейшей эскалации в Ормузском проливе. Это всегда была наша позиция», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства Германии. Он добавил, что кризис в Персидском заливе не может иметь военного решения, поэтому Берлин отклонит американское предложение.

30 июля сообщалось, что США сделали официальное предложение Германии присоединиться к Франции и Великобритании в военной миссии. Отмечалось, что Берлину в случае согласия придется помогать обеспечивать безопасность в Ормузском проливе и бороться с иранской агрессией.