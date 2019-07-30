В Сенате США ударили санкциями по «Северному потоку-2»

Комитет Сената США по международным делам одобрил санкции против российского газопровода «Северный поток-2».

Соответствующий законопроект еще должен пройти через голосование Сената в полном составе, затем в Палате представителей и, в случае положительного вердикта, поступить на утверждение президенту США Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, предусмотрен запрет на въезд в Соединенные Штаты и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Напомним, что газопровод «Северный поток-2», который прокладывается по дну Балтийского моря, предназначен для прямой доставки газа от поставщиков в РФ потребителям в Европе. Этот проект станет альтернативным вариантом поставок, если не будет продлено соглашение о транзите газа между Россией и Украиной — срок его действия истекает 31 декабря этого года.