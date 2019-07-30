В США резко сократились запасы нефти

В США за неделю, завершившуюся 26 июля, существенно сильнее прогнозов уменьшились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).

Как следует из отчета Минэнерго страны, запасы сократились на 8,5 млн баррелей до 436,5 млн баррелей. Эксперты, чье мнение выяснило агентство Reuters, ожидали снижения показателя лишь на 2,6 млн баррелей, сообщает ПРАЙМ.

При этом товарные запасы бензина упали на 1,791 млн баррелей до 230,735 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 894 тыс. баррелей до 135,922 млн баррелей, отмечает «Финмаркет».

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики предполагали, что запасы бензина снизятся на 1,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов вырастут на 1 млн баррелей.