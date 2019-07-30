Apple начала побег из Китая

Apple начала перенос производства из Китая во Вьетнам в попытке избежать повышенных импортных пошлин, введенных США в рамках торговой войны, пишет The New York Times.

Издание называет Вьетнам спасением для компаний, пострадавших от торговой войны. Прежде ориентиром для всех был Samsung, производящий во Вьетнаме половину смартфонов. Также мощности переносят производитель игровых приставок Nintendo, тайваньский производитель электроники Foxconn.

Теперь о переезде задумалась и Apple, которая видит во Вьетнаме один из способов диверсифицировать цепочки поставок наравне с Индией. Власти Вьетнама видят в сложившейся ситуации возможности для своей экономики. Они стремятся наладить более тесное торговое сотрудничество с США и даже обещают строго наказывать компании, которые подделывают бирки с надписью «сделано во Вьетнаме» ради налоговых выгод.

Как отмечает издание, страна еще не готова заменить Китай в качестве мирового промышленного центра. Этому мешают дорогая земля, нехватка квалифицированных рабочих и готовых мощностей.