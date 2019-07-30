Гражданин Азербайджана пытался скрыться от таможенников и устроил аварию

28 июля в Краснинском районе Смоленской области российские таможенники собирались остановить для проверки грузовик, следовавший из Беларуси в Россию. Увидев мобильный отряд, водитель попытался скрыться на территории Беларуси, но во время разворота съехал в кювет.

В автомобиле перевозилось около 10 тонн свежих яблок. У водителя не было документов на груз. Таможенники предполагают, что на фрукты распространяется продуктовое эмбарго. Автомобиль и груз будут доставлены на склад для досмотра.

Автомобилем управлял проживающий в России гражданин Азербайджана, который несколько раз попадал в поле зрения таможни. Каждый раз он управлял автомобилями разных перевозчиков, сообщает Центральное таможенное управление ФТС России.