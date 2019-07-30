Американский суд отклонил иск, в котором упоминались Агаларовы

Один из ответчиков в деле - российский бизнесмен Араз Агаларов и его сын Эмин.

Окружной суд Манхэттена в Нью-Йорке в среду отклонил иск Национального комитета Демократической партии (НКДП), согласно которому президентская кампания Дональда Трампа, WikiLeaks и российское правительство обвинялись в сговоре и вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

"Суд рассмотрел все аргументы, предоставленные сторонами. (...) Аргументы имеют спорное содержание или не представляют ценности. По описанным выше причинам вторая поправленная жалоба НКДП отклоняется", - говорится в сообщении, опубликованном в базе судебных документов.

В своем постановлении судья Джон Коэлтл указал, что официальные лица штаба Трампа были защищены от обвинений в соответствии с Первой поправкой Конституции США.

"То, что обвиняемые могли использовать документы, которые уже были опубликованы Российской Федерацией и WikiLeaks, не является незаконным или ненадлежащим использованием документов", - написал Коэлтл.

Он также отметил, что Россия не может быть привлечена к суду за "вмешательство в выборы", но вместо этого должна столкнуться с такими действиями, как санкции.