Во время второго тайма матча «Карабах» - «Дандолк» на трибуне за воротами «Карабаха» произошел конфликт между полицией и фан-группой «Карабаха» под названием «Имарят».

Конфликт перерос в потасовку. Несколько болельщиков были задержаны.