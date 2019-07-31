Противостояние между полицией и болельщиками «Карабаха» фото, видео

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Во время второго тайма матча «Карабах» - «Дандолк» на трибуне за воротами «Карабаха» произошел конфликт между полицией и фан-группой «Карабаха» под названием «Имарят».

Конфликт перерос в потасовку. Несколько болельщиков были задержаны.

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