Гурбан Гурбанов о драке фанатов с полицией и возможной провокации на Кипре

«Поздравляю свою команду с победой, - говорит наставник. - Мы хорошо подготовились, футболисты выполнили установку на матч. Я уже говорил, что «Дандолк» - хорошая, сформированная команда. Они были готовы дать бой, но наши ребята сыграли хорошо, подарили победу нашим болельщикам.

Мы хотели сыграть дисциплинированно, и нам это в целом удалось. Конечно, были небольшие ошибки. Рашад Садыхов в свои 37 лет готов лучше других местных игроков? Я рад, что Рашад в хорошей форме. Но сегодня все старались, были лишь технические ошибки.

У «Дандолка» был момент для взятия ворот? Все 90 минут невозможно играть в одном темпе и доминировать. Хочешь - не хочешь бывают ошибки. Соперник один раз был близок к тому, чтобы забить. Это футбол.

Травма Озобича? Завтра узнаем более точно. Не очень серьезная травма, но проблемы все же могут быть.

Я смотрел эпизоды матчей с участием нашего следующего соперника – АПОЭЛ. Время на подготовку у нас есть.

Будем ли мы готовить психологически команду против возможных провокаций на Кипре? Это спорт. В первую очередь надо соответствовать спортивным принципам. Мы не должны нагружать игроков психологически. Все внимание надо уделить игре».

Также Гурбану Гурбанову был задан вопрос о противостоянии во время матча полиции и болельщиков.

«Полиция и фанаты – это как милые враги (улыбается). Часто возникают конфликты. Их задерживают, а потом отпускают. Полиция действует в рамках закона, но мы на стороне болельщиков».