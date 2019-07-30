США ввели санкции против главы МИД Ирана
Власти США ввели санкции против главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщает РИА Новости.
Власти США ввели санкции против главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщает РИА Новости.
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