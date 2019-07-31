Ильхам Алиев: "В сельском хозяйстве мы побили рекорд"

«В сельском хозяйстве достигнуты рекордные показатели. За шесть месяцев производство выросло на 13% и, в частности, за счет растениеводства». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на сегодняшнем совещании, связанном с социально-экономической сферой, передает официальный сайт главы государства.

«Растениеводство выросло на 25 процентов. Это говорит о том, что вложенные инвестиции, проводимые реформы, выделяемые субсидии и применяемый научный подход в сельском хозяйстве, приносят результаты. Уверен, что в будущем сельское хозяйство продолжит развиваться и тем самым будет обеспечена занятость, а также рост экспорта сельскохозяйственной продукции», - сказал глава государства.

Глава государства отметил, что фермерам выделяются дополнительные льготы. Обеспечение техникой находится на высоком уровне.

«В этом году обеспечена продажа более 700 единиц сельскохозяйственной техники. В предыдущие годы мы смогли добиться развития этой сферы за счет закупки большого количества сельхозтехники», - сказал глава государства.