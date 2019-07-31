Ильхам Алиев доволен работой Минналогов и Таможенного Комитета

«За шесть месяцев этого года наша экономика выросла на 2,4 процента, а ненефтяной сектор на 3,2%. Самый радующий показатель в ненефтяной промышленности. Здесь рост составил 15,7%». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на сегодняшнем совещании, связанном с социально-экономической сферой, передает официальный сайт главы государства.

«Это говорит о том, что проводимая нами в последние годы политика по развитию промышленности дает прекрасные результаты. Ненефтяной сектор нашей промышленности развивается рекордными темпами. В этом, безусловно, достаточно большая роль крупных предприятий, сданных в эксплуатацию в этом году. Как вы знаете, были сданы в эксплуатацию карбамидный завод, завод SOCAR-Polymer, у которых достаточно большое производство. В то же время предпринимаются нужные шаги по развитию мелкого и среднего предпринимательства. Таким образом, рост ненефтяной помышленности на 15,7% за 6 месяцев, безусловно, радостное событие»,- сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил и рост торгового оборота – более чем на 20%.

«Ненефтяной экспорт вырос на 15%. За шесть месяцев в экономику страны было вложено более 6 миллиардов долларов инвестиций. Уровень инфляции составляет всего 2,5%, что является хорошим показателем. Доходы населения выросли на 6,6%. Бюджетные поступления по линии Министерства налогов и Государственного таможенного комитета выросли более чем на 440 миллионов манатов. То есть это собрано сверх плана, что является показателем проводимых реформ», - сказал глава государства.