Ильхам Алиев заявил о нехватке POS-терминалов в Баку

«Должно быть увеличено число POS-терминалов. Но по получаемой мной информации, их число не растет. Эта проблема должна найти свое решение, потому что низкий уровень безналичных платежей, конечно же, подпитывает теневую экономику». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на сегодняшнем совещании, связанном с социально-экономической сферой, передает официальный сайт главы государства.

«Борьба с теневой экономикой сейчас для нас одна из главных задач. По доложенной здесь сегодня информации, в этом направлении предприняты важные шаги. Заключено более ста тысяч трудовых договоров. Хотя раньше эти люди осуществляли деятельность в теневой экономике. Конечно, недопустимо, чтобы объем безналичных платежей находился на низком уровне. Поручаю, чтобы этот вопрос был изучен и были предприняты серьезные шаги в этом направлении», - сказал глава государства.

Отметим, что некоторое время назад проблему нехватки POS-терминалов особо отметил в своем выступлении на пленарном заседании Милли Меджлиса и спикер парламента Октай Асадов.