Ильхам Алиев коснулся проблемы искусственного завышения цен

«Несмотря на то, что уровень инфляции в стране находится на низком уровне, в некоторых случаях наблюдается искусственное завышение цен. Соответствующие структуры должны серьезно заняться этим вопросом». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на сегодняшнем совещании, связанном с социально-экономической сферой, передает официальный сайт главы государства.

«Должен быть постоянный контроль над потребительским рынком. Потому, что здесь не исключены картельные сговоры. Конечно, мы не можем допустить искусственного завышения цен. Должен быть очень серьезный механизм контроля. Эта сфера должна быть постоянно в центре внимания», - сказал глава государства.