В Тегеране закончился громкий процесс над экс-мэром иранской столицы и бывшим вице-президентом страны Мухаммедом Али Наджафи. За убийство жены, 35-летней Митры Остад, он приговорен к смертной казни. А еще - к двум годам тюремного заключения за незаконное хранение огнестрельного оружия. Ему предъявлялось еще одно обвинение - в домашнем насилии, но суд счел его недоказанным. Приговор может быть обжалован в течении 20 дней, и адвокат Наджафи заявил о намерении своего подзащитного воспользоваться этой возможностью.

28 мая нынешнего года Митра Остади была найдена в ванной комнате с несколькими огнестрельными ранениями в области груди. Доставленный на место происшествия, Наджафи заявил, что это, скорее всего «несчастный случай», а его молодая супруга была весьма эксцентричной особой. Полицейские подобное объяснение отчего-то признали удовлетворительным и «убитый горем» свежеиспеченный вдовец отправился домой, к первой жене.

Да, Митра Остади была второй супругой. В Иране это, естественно, не запрещено, но - в целом осуждается. Вот и жил Наджафи на два дома - первая супруга, 66-летняя Сорур Табешян, создавала уют, вторая, молодая - наполняла жизнь пикантностью. И семейными скандалами.

Вечером 28 мая Наджафи вновь появился в полицейском участке, заявив, что хотел бы дать новые показания. После чего, прихлебывая чай и застенчиво улыбаясь, признался, что именно он застрелил Митру Остади.

По его версии, приехал в гости, слова сказать не успел - а тут вспыхнула ссора, речь зашла о разводе. Наджафи, решив припугнуть супругу, достал пистолет - ну а дальше как-то само собой получилось, несколько выстрелов, причем - через подушку, чтобы не потревожить соседей. Именно из-за этой подушки и не прошла версия защиты о состоянии аффекта - и пистолет он с собой прихватил, и скрыть звуки выстрелов догадался.

И еще немного о Наджафи. 67 лет, из убежденных реформаторов, профессор математики, с 1980 по 1981 годы возглавлял Исфаханский политехнический университет. Министр образования при президенте Рафсанджани, вице-президент при президенте Хатами, вице президент по делам культурного наследия и туризма, а также министр науки при Хасане Рухани.

В августе 2017 года был избран мэром Тегерана, но в апреле следующего года под давлением консерваторов вынужден был уйти в отставку.

Кстати, представители иранских реформаторских кругов после явки Наджафи с повинной ударились в конспирологию. Утверждают, что все произошедшее - неспроста и экс-мэр был замешан в некоем «широком заговоре» против консерваторов. Впрочем, зная эту публику - такой версии удивляться не приходится. Через полгода они заявят, что лично Ибрахим Раизи или кто-то еще Наджафи пистолет в карман засунул и к молодой жене в гости отправил.