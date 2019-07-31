Ильхам Алиев призвал экономно использовать госсредства

«Только за последние шесть месяцев мы дополнительно собрали 4 миллиарда долларов валютных резервов. Конечно, это создает хорошие условия для наших будущих работ». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на сегодняшнем совещании, связанном с социально-экономической сферой, передает официальный сайт главы государства.

«Но мы должны очень экономно использовать средства. В особенности, должен быть серьезный контроль над проектами государственных инвестиций. В госкомпаниях должна быть создана система корпоративного управления. Даны поручения по этому вопросу. Считаю, что скоро мы увидим компании, которые управляются современными корпоративными правилами», - сказал президент.