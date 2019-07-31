Брат и сестра лидера Китая под колпаком спецслужб за бортом недели
В то время как товарищ Си Цзиньпин в Китае жестко и бескомпромиссно воюет с коррупцией и партийными чиновниками, имеющими недвижимость и банковские счета за рубежом, его двоюродный брат, Минг Чай попал «под колпак» сразу двух серьезных организаций - австралийской полиции и австралийской разведки.
Скептически улыбаться при словосочетании «австралийская разведка», кстати, не рекомендуется. Контора имеет серьезную репутацию в своем регионе и хорошую агентурную сеть, входит в разведывательное сообщество Five Eyes («пять глаз»), в котором, помимо Австралии, состоят США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. Имеет в своем активе целый ряд лихих и успешных операций - от противостояния КГБ СССР до прослушки президента Индонезии Сусило Бамбанга Юдойоною, его супруги и других влиятельных фигур этой страны.
Так вот, Минг Чай, имеющий австралийское гражданство, разрабатывается в связи с причастностью к местной организованной преступности, «крышевании» игрового бизнеса - казино Crown в Мельбурне, а главное - в отмывании денег и создании схем по их перемещению из/в Австралию.
Тут нужно добавить, что правительство этой страны крайне обеспокоено проникновением Китая в это государство-материк. «Китайское влияние на нашу страну намного больше, чем нам казалось, материал, который мне удалось собрать для своей книги, стал настоящим шоком даже для наших разведывательных органов», - пишет известный исследователь Клайв Хэмилтон в своей книге «Тихое вторжение: как Китай превращает Австралию в марионеточное государство».
Здесь и скупка на корню местных политиков, и приобретение недвижимости целыми кварталами, и кража китайской разведкой новейших военных технологий. Не говоря уже о финансовых схемах, где крутятся сотни миллионов долларов мутного происхождения. А одним из важных «винтиков» этой системы, судя по всему, и является кузен товарища Си Цзиньпина.
Нужно добавить, что с Китаем власти Австралии связываться откровенно опасаются. Тот же Хэмилтон так и не сумел издать здесь свою книгу, она вышла в США. Так что еще год-другой назад австралийские спецслужбы и полиция даже не посмотрели бы. Но - времена меняются, Мельбурн стал активным участником антикитайской коалиции, которую в регионе формирует Вашингтон. А потому есть все шансы, что расследование в отношении двоюродного брата товарища Си Цзиньпина, а также сестры лидера КНР Ци Цяоцяо будет продолжено. Принеся нам массу интересных подробностей о том, как Пекин работает в Тихоокеанском регионе.