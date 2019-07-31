В то время как товарищ Си Цзиньпин в Китае жестко и бескомпромиссно воюет с коррупцией и партийными чиновниками, имеющими недвижимость и банковские счета за рубежом, его двоюродный брат, Минг Чай попал «под колпак» сразу двух серьезных организаций - австралийской полиции и австралийской разведки.

Скептически улыбаться при словосочетании «австралийская разведка», кстати, не рекомендуется. Контора имеет серьезную репутацию в своем регионе и хорошую агентурную сеть, входит в разведывательное сообщество Five Eyes («пять глаз»), в котором, помимо Австралии, состоят США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. Имеет в своем активе целый ряд лихих и успешных операций - от противостояния КГБ СССР до прослушки президента Индонезии Сусило Бамбанга Юдойоною, его супруги и других влиятельных фигур этой страны.

Так вот, Минг Чай, имеющий австралийское гражданство, разрабатывается в связи с причастностью к местной организованной преступности, «крышевании» игрового бизнеса - казино Crown в Мельбурне, а главное - в отмывании денег и создании схем по их перемещению из/в Австралию.

Тут нужно добавить, что правительство этой страны крайне обеспокоено проникновением Китая в это государство-материк. «Китайское влияние на нашу страну намного больше, чем нам казалось, материал, который мне удалось собрать для своей книги, стал настоящим шоком даже для наших разведывательных органов», - пишет известный исследователь Клайв Хэмилтон в своей книге «Тихое вторжение: как Китай превращает Австралию в марионеточное государство».