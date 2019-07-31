Ильхам Алиев спросил у министра: Как там DOST?

На сегодняшнем совещании, связанным с социально-экономической сферой, президент Ильхам Алиев спросил у министра труда и социальной защиты Сахиля Бабаева о деятельности Центра устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST), которое было создано в мае.

«Господин президент, после того как при вашем участии был открыт центр DOST, он и вправду завоевал очень большую популярность. За два месяца в этот центр обратились 20 тысяч наших граждан. После пользования услугами, каждый посетитель в электронной форме оценивает уровень качества оказанных услуг. На сегодняшний день общий уровень удовлетворенности граждан превышает 93%, еще 4% отметили, что удовлетворены частично. Мы будем стараться держать этот уровень удовлетворенности на высоком уровне.

Сегодня в центре DOST оказывается уже 126 видов услуг. В соответствии с вашими поручениями ведется работа по открытию к концу года очередного Центра. В общей сложности ведутся работы над открытием еще трех центров DOST. Думаем, что к концу этого – в первом квартале следующего года откроются эти 3 центра, и тем самым мы охватим услугами 80% территории Баку. На последующем этапе, после открытия еще одного Центра, услугами будет охвачена вся территория города. Будет начата работа по открытию центров DOST и в регионах.

Полагаем, что Центр DOST, будучи вашей очередной инициативой, превратится в настоящий бренд Азербайджана», - ответил министр Сахиль Бабаев на вопрос президента.