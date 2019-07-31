Лейла Алиева возвращает пляжи народу фото
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку начался процесс создания общественных пляжей.
Учитывая пожелания жителей и гостей города и их многочисленные обращения в IDEA, Лейла Алиева выступила с инициативой создания общественных пляжей, которые стали бы альтернативой частным центрам отдыха и платным пляжам.
Первый общественный пляж площадью в 6 гектаров уже создан на территории Сабаильского района на Сальянском шоссе, 32 (напротив Главного управления таможни).
Прибрежная полоса была полностью очищена и благоустроена. Были установлены 60 навесов, шесть раздевалок, по две душевые кабины и санитарных узла.
Помимо этого оборудованы площадки, где отдыхающие могут перекусить, поиграть в футбол или волейбол.
К пляжу теперь ведет асфальтная дорога, которая заканчивается парковкой на 3500 автомобилей.
На всей территории общественного пляжа установлены лежаки и гамаки, а также специальные контейнеры для мусора.
Аналогичные общественные пляжи в скором времени откроются в Пиршаги и Бузовна. В общей сложности подразумевается создание в Баку 7 общественных пляжей.
Вход на пляжи и другие услуги совершенно бесплатны. Порядок и чистоту на пляжах будет обеспечивать специальный персонал.