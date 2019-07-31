Учитывая пожелания жителей и гостей города и их многочисленные обращения в IDEA, Лейла Алиева выступила с инициативой создания общественных пляжей, которые стали бы альтернативой частным центрам отдыха и платным пляжам.

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку начался процесс создания общественных пляжей.

Первый общественный пляж площадью в 6 гектаров уже создан на территории Сабаильского района на Сальянском шоссе, 32 (напротив Главного управления таможни).

Прибрежная полоса была полностью очищена и благоустроена. Были установлены 60 навесов, шесть раздевалок, по две душевые кабины и санитарных узла.

Помимо этого оборудованы площадки, где отдыхающие могут перекусить, поиграть в футбол или волейбол.