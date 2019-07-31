Эрдоган провел переговоры с лидерами Британии и Саудовской Аравии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции, передает «Анадолу».

Согласно информации, лидеры отметили, что Турция и Соединенное Королевство являются важными стратегическими партнерами.

Как сообщается, стороны выразили уверенность, что связи между двумя странами будут всесторонне развиваться и в предстоящий период.

В ходе беседы президент Эрдоган поздравил Бориса Джонсона по случаю избрания на пост премьер-министра Великобритании.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.

Согласно информации, стороны обсудили состояние двусторонних отношений, а также региональную тематику.

В ходе беседы глава турецкого государства выразил саудовскому монарху соболезнования в связи с кончиной старшего брата Бандара ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.