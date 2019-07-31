В США разбился истребитель
Истребитель F/A-18E Super Hornet потерпел крушение недалеко от базы ВМС США в Калифорнии, примерно в 200 километрах к северу от Лос-Анджелеса. Об этом сообщается в Twitter ВМС США.
«Приблизительно в 10:00 по времени Тихоокеанского побережья США F/A-18E разбился возле базы China Lake. Проводится поисково-спасательная операция», – говорится в сообщении.
Отмечается, что крушение произошло во время тренировочного полета.
Reuters, ссылаясь на официальное заявление ВМС США, сообщает, что судьба пилота неизвестна. Начато расследование причин и обстоятельств катастрофы.
CNN пишет, что самолет разбился в так называемом каньоне «Звездных войн», находящемся в Долине смерти неподалеку от базы ВМС США Чайна-Лейк. Телекомпания приводит слова представителя этого заповедника, который подчеркнул, что в результате крушения истребителя «семеро посетителей получили незначительные травмы».